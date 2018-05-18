Мэрию Черновцов взяли в осаду перевозчики

В Черновцах частные перевозчики взяли в осаду мэрию города – с самого утра по периметру Ратуши выстроились автобусы, владельцы которых требуют срочно созвать заседание исполкома для повышения цены проезда с четырех до пяти гривен.

Чиновники вышли к митингующим и поставили свое условие – вначале автобусы должны выйти на рейсы.

"Заключаем в первую очередь договора по тем маршрутам, где мы не можем обеспечить троллейбусное сообщение. Ставим тариф 5 гривен и начинаем ездить с компенсацией льготной категории, как мы делали до этого", – предложил заместитель черновицкого городского головы Владимир Середюк.

В свою очередь, владелец фирмы-перевозчика Полина Храпчинская заявила о необходимости покупки еще 40 автобусов.

"Это специально затягивался тариф восемь месяцев для того, чтобы продавить через сессию городского совета покупку. Пожалуйста, покупайте!" – заявила она.

Напомним, что маршрутки не ходят в Черновцах уже четвертый день из-за забастовки, объявленной перевозчиками со вторника. По их словам, у предприятий нет денег на ремонт машин и топливо. В ответ чиновники пригрозили расторгнуть с ними договора и заменить все маршрутки автобусами.

С 14 июля стоимость проезда вырастет в городском транспорте Киева возрастет и будет составлять от 6,3 гривен – при условии пользования проездным билетом или бесконтактной карточкой, и 8 гривен – за разовую поездку. Об этом во время брифинга сообщил заместитель председателя КГГА Дмитрий Давтян.

"С 14 июля устанавливается новый тариф на проезд в городском транспорте столицы. Пассажиры, которые пользуются проездными билетами на месяц и бесконтактными карточками, при их пополнении будут платить за одну поездку от 6,3 гривен, – сообщил заместитель председателя КГГА. – То есть городская администрация устанавливает максимально низкую стоимость проезда именно для киевлян, которые пользуются транспортом постоянно, а 8 гривен будут платить пассажиры, пользующиеся городским общественным транспортом иногда или гости столицы".

Между тем, киевские власти заверили, что будут сохранены все льготы на проезд в общественным транспорте: для пенсионеров, ветеранов АТО, чернобыльцев и других льготных категорий населения проезд останется бесплатным.