Морозный урожай: житель Львовской области выращивает необычные бананы

Во Львовской области мужчина выращивает бананы, которые выдерживают 20 градусов мороза. Фермер посадил их на даче и уже испытал холодами, а следующей осенью надеется на первый урожай.

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Как говорится в сюжете "Сегодня", в уходе растения совсем не прихотливы. Одно дерево дает до сорока саженцев, которые каждый может вырастить у себя на огороде.

Как рассказал владелец банановой фермы Андрей Труш, этот банан придумали японцы, сорт его называется басио, но родиной этого банана считается штат Огайо в Америке.

Растения уже достигали трех метров, но на зиму их обрезали. Бананы – это трава. Поэтому весной они вырастут снова, тогда же саженцы пересадят в грунт.

Видео: Сегодня

Напомним, что Украина побила исторический рекорд по импорту бананов. Потребление экзотических фруктов в нашей стране стремительно растет. Так, эксперты оценивают импорт бананов в Украину за 12 месяцев 2019 года в 270-275 тыс. тонн, что на 8-9% больше, чем предыдущий рекорд, установленный в 2018 году.

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Также ранее новости "Сегодня" рассказывали о том, как во Львовской области выращивают бананы и лимоны.

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