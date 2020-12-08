Українська
$ 28,24
34,26
  1. Новости в регионах
  2. Новости Западной Украины

Морозный урожай: житель Львовской области выращивает необычные бананы

8 декабря, 13:30

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Плоды выдерживают минусовую температуру воздуха

Во Львовской области мужчина выращивает бананы, которые выдерживают 20 градусов мороза. Фермер посадил их на даче и уже испытал холодами, а следующей осенью надеется на первый урожай.

Реклама

Как говорится в сюжете "Сегодня", в уходе растения совсем не прихотливы. Одно дерево дает до сорока саженцев, которые каждый может вырастить у себя на огороде.

Как рассказал владелец банановой фермы Андрей Труш, этот банан придумали японцы, сорт его называется басио, но родиной этого банана считается штат Огайо в Америке.

Растения уже достигали трех метров, но на зиму их обрезали. Бананы – это трава. Поэтому весной они вырастут снова, тогда же саженцы пересадят в грунт.

В тренде
Ровно я шел по жизни и мне одинаково, с кем говорить – мэр Чернигова обратился к депутатам
Видео: Сегодня

Напомним, что Украина побила исторический рекорд по импорту бананов. Потребление экзотических фруктов в нашей стране стремительно растет. Так, эксперты оценивают импорт бананов в Украину за 12 месяцев 2019 года в 270-275 тыс. тонн, что на 8-9% больше, чем предыдущий рекорд, установленный в 2018 году.

Реклама

Также ранее новости "Сегодня" рассказывали о том, как во Львовской области выращивают бананы и лимоны.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

урожай зима Львов бананы фермерство
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

На Прикарпатье школьницы подсыпали слабительное одноклассникам: дети в больнице
На Прикарпатье школьницы подсыпали слабительное одноклассникам: дети в больницеЗапад
Как ты должен со мной говорить? – Во Львовской области учительница избила ребенка (видео)
Как ты должен со мной говорить? – Во Львовской области учительница избила ребенка (видео)Запад
Не оказали помощь: на Буковине мужчина умер в присутствии врачей в приемном покое
Не оказали помощь: на Буковине мужчина умер в присутствии врачей в приемном покоеЗапад
Садовой заболел COVID-19: как чувствует себя мэр Львова
Садовой заболел COVID-19: как чувствует себя мэр ЛьвоваЗапад
В НАТО отреагировали на конфликт между Украиной и Венгрией
В НАТО отреагировали на конфликт между Украиной и ВенгриейПолитика
Во Львове родители запретили переливать кровь ребенку на операции: медики нашли выход
Во Львове родители запретили переливать кровь ребенку на операции: медики нашли выходЗапад

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять