Музей им. Кумлыка: дочь покинула работу ради наследия отца

Из дома он сделал музей и пустил в него всех желающих. Скрипач-виртуоз, самоучка из Карпат Роман Кумлык, который очаровывал игрой на десятках народных инструментов, основал когда-то один из первых частных музеев Украины. После себя оставил уникальную коллекцию. Да такую, что дочь бросила работу ради дела отца.

В настоящее время в Музее гуцульского быта, этнографии и музыкальных инструментов им. Романа Кумлыка насчитывается около 500 экспонатов, среди которых – дрымба, сопилка, теленька, зозуля, цимбалы, трембита.

Когда жизнь музыканта внезапно оборвалась, досмотром множества народных инструментов и коллекции старины занялась его дочь Наталья.Восемь лет она работала врачом-педиатром, но покинула профессию и за год после смерти отца овладела мастерством игры на 12 народных инструментах.

Сама история семьи Кумлыка – музейный экспонат. Будущего музыканта воспитывали опекуны, поскольку отца-воина УПА расстреляли, мать-связная повстанческой армии вместе с сестрами и братом также настигла расправа.

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