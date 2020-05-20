"Мы на войне" в плачевных условиях: американцы показали работу украинских врачей (видео)

Врачам приходится бороться за жизни в плачевных условиях на устаревшем оборудовании

Американские журналисты приехали в Черновцы и показали работу украинских врачей, которые борются за жизни пациентов с коронавирусом в областной больнице.

По словам репортеров, медикам приходиться спасать людей с помощью устаревшего оборудования, в условиях нехватки лекарств и за мизерную зарплату, сообщает Associated Press.

"Условия тут плачевные: оборудование сломанное или устаревшее, лекарств не хватает, а зарплаты у врачей очень низкие. Это отражение упадка украинской системы здравоохранения, которую пандемия коронавируса быстро перегрузила даже несмотря на то, что в Украине относительно немного случаев заражения", - подчеркнули журналисты.

Также они рассказали о случае, когда машина по поддержке дыхания в больнице сломалось и пациент с коронавирусом начал беспомощно задыхаться, а доктору пришлось бегать из палаты в палату, разыскивая электрика среди других пациентов. В итоге, женщина сама находит способ заставить его снова работать.

"Мы тут будто на войне, как на линии фронта" – призналась врач журналистам.

37-летняя Ольга Кобевко – единственный специалист инфекционного отделения одной из больниц в Черновцах, которая рассчитана на 60 пациентов, но приняла уже 100.

Здание областной больницы было построено еще во времена Австро-Венгерской империи – здесь нет централизованной подачи кислорода, как в современных клиниках, система размещена в специальной комнате. Медсестры вынуждены ходить туда каждые несколько минут, чтобы наполнить "кислородные подушки" и отнести их пациентам.

"Пациенты умоляют: воздух, дайте мне воздух. А ты ничего не можешь сделать. Ты просто продолжаешь сдавливать эту подушку, неспособную спасти жизнь. Это хуже всего. А централизованная система подачи кислорода стоит недорого", – подчеркнула Кобевко.

Журналисты рассказали, что звуки кашля, приглушенные кислородными масками, смешиваются с писком медицинского оборудования, пока медсестры бегают по слабо освещенным коридорам, пытаясь заменить кислородные подушки. Воздух пахнет озоном из-за кварцевых ламп, которые используются для дезинфекции.

Тяжелобольных перевозят в отдельное здание, где установлено несколько систем вентиляции легких, но это отделение тоже перегружено и не может принять новых пациентов, даже если их состояние тяжелое.

На больничной кухне сотрудники постелили матрасы, чтобы иметь возможность для отдыха – новые пациенты прибывают постоянно, и не остается времени для сна.

Светлана Падинич, которая работает в команде скорой помощи и за 12-часовую смену привозит больных с COVID-19. В последнее время члены команды также начали болеть, один из них умер от пневмонии, вызванной вирусом. Еще четверо медиков слегли с воспалением легких.

"У нас не хватает персонала. Половина сотрудников скорой помощи заболела, а те, кто остался, очень перегружены", – рассказала 42-летняя медик.

Женщина носит маску типа FFP2, которая обеспечивает некоторую защиту, а под ней – еще одну медицинскую маску.

"Я понимаю, что рискую. Но кто-то должен работать. Я боюсь за свою безопасность, боюсь заболеть и заразить COVID-19 свою семью", – призналась Падинич и добавила, что еще с начала эпидемии ни разу не виделась с матерью.

Журналисты подчеркнули, что врачи опасаются – ослабление карантина может привести к новой волне распространения инфекции.

"Если мы отменим карантин при сохранении системы здравоохранения в таком же состоянии, начнется катастрофа", – предупредила Ольга Кобевко.

Ранее в Черновцах от коронавирусной инфекции вылечилась пятилетняя девочка, которая почти две недели была подключена к аппарату ИВЛ.

Видео: tva.ua

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