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Коронавирус в Черновцах: стало известно о состоянии пятилетней девочки, которая была на ИВЛ

15 мая, 09:03

Тина Наринецкая

Ребенка уже вылечили от опасного недуга

В Черновцах от коронавирусной инфекции вылечилась пятилетняя девочка, которая почти две недели была подключена к аппарату ИВЛ. Об этом рассказала заместитель главного врача Черновицкой областной детской клинической больницы Оксана Знак, сообщает "АСС".

"Девочке уже гораздо лучше, она уверенно идет на поправку. Со вчерашнего дня ее перевели из реанимации в соматическое отделение. Сейчас она восстанавливается от последствий тяжелого состояния. Она уже получила два подряд отрицательные результаты ПЦР-исследований. То есть, вируса в его организме уже нет", - рассказала врач.

На данный момент, по словам медика, в детской областной больнице находятся 15 детей с подтвержденным COVID-19 и подозрением на него.

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"Среди них есть шесть детей до одного года. Почти все больные детки находятся в стабильном состоянии. Только одна девочка, которую госпитализировали вчера с подозрением на коронавирус, находится в состоянии средней тяжести", – отметила врач.

А тем временем в Черновицкой области продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавируса. Только за последние сутки, 14 мая, а регионе COVID-19 обнаружили у 84 человек.

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"Таким образом, общая численность инфицированных в области от первого установленного случае составляет 2600 человек", – сообщил на своей странице в Facebook председатель местной областной госадминистрации Сергей Осачук.

Но есть и хорошие новости. По словам Осачука, 14 мая от коронавируса вылечились 48 буковинцев – все эти больные дважды получили отрицательные результаты тестов.

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Отметим, что ситуация с местами в черновицких больницах уже немного улучшается – некоторые медучреждения снова могут принимать пациентов с COVID-19.

Также мы рассказывали, что врачи ожидают снижение числа заболевших, если украинцы будут соблюдать карантин.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Черновцы девочка инфекция буковина вылечили коронавирус ИВЛ

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