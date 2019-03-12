На большом экране в центре Хмельницкого транслировали порно
Граждане сразу начали жаловаться на такую "рекламу" как в социальных сетях, так и в полицию
В Хмельницком на рекламном мониторе транслировали видео порнографического характера, из-за этого полиция открыла уголовное производство. Об этом сообщает пресс-служба отдела коммуникации ГУНП в Хмельницкой области.
"Инцидент произошел 11 марта около 18 часов вечера на перекрестке улиц Каменецкая и Гагарина в городе Хмельницком. На большом рекламном телеэкране, установленном на здании рядом с остановкой общественного транспорта, вдруг началась трансляция видеоконтента порнографического содержания, которая продолжалась несколько минут. Граждане сразу начали жаловаться на такую "рекламу" как в социальных сетях, так и в полицию", – прокомментировали в ГУНП.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 статьи 301 УК Украины – ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов.
Санкция статьи предусматривает ответственность в виде штрафа до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на тот же срок, с конфискацией порнографической кино- и видеопродукции, средств ее и демонстрации. Следственные действия продолжаются.
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