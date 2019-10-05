На Буковине 72 человека отравились на свадебном банкете в ресторане

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В Черновицкой области по состоянию на 7 часов 5 октября в лечебные учреждения с признаками пищевого отравления госпитализированы 72 человека (из них 18 детей), которые 29-30 сентября употребляли еду на праздновании свадьбы в ресторане "Оскар" в Путиле. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Ранее Служба безопасности Украины сообщила, что в Черновицкой области после празднования свадеб в ресторанах Путилы и Красноильска в больницу с отравлением попали 79 людей, в том числе и 20 детей.

В частности, с 1 по 3 октября 63 человека с признаками пищевого отравления госпитализированы в больницы после свадебного банкета в ресторане "Оскар" в Путиле. Среди пострадавших 16 детей.

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А после празднования свадьбы в ресторане "Марианна" в Красноильске в больницу госпитализировали 16 пострадавших, в том числе и четверо детей. Все госпитализированные находятся в инфекционном отделении Сторожинецкой ЦРБ.

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В связи с инцидентами сейчас проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.

Отметим, что отравиться можно в гостях, в заведениях питания, на пикнике и даже у себя дома пищей, которую вы сами приготовили. Причиной могут стать некачественные или испорченные продукты, блюда, которые готовили или хранили с нарушением санитарных норм. Ранее сайт "Сегодня" писал, что нужно делать при пищевом отравлении.

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