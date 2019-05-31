На Буковине автомобиль занесло на обочину: погиб ребенок

За рулем легковушки находился 21-летний водитель

Смертельное ДТП произошло сегодня, 31 мая, после обеда в селе Маморниця Вама, что в Черновицкой области.

Полицейские установили, что 21-летний водитель Renault Laguna не справился с управлением и допустил наезд на 12-летнюю местную жительницу. Об этом сообщают в полиции.

Предварительно, водитель превысил разрешенный скоростной режим и во время резкого торможения иномарку занесло на обочину, где в это время находилась девочка-пешеход. После наезда на ребенка машина съехала в кювет.

В результате полученных в ДТП телесных повреждений, потерпевшая погибла на месте происшествия. Результаты медицинского освидетельствования показали, что водитель управлял автомобилем в трезвом состоянии. Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства.

Ранее во Львове произошло ДТП с автобусом, в котором погиб ребенок:

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Как сообщалось, в январе-апреле 2019 года на территории Украины произошло 47 445 аварий, вследствие которых погибли 822 человека, более 7800 получили ранения.

В стране намерены проектировать дороги с безопасными левыми поворотами на оживленных трассах. Именно в таких местах чаще всего случаются аварии. Подробнее смотрите в сюжете "Сегодня":

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