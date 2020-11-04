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На Буковине член медкомиссии одного из военкоматов помогал призывникам "откосить" от армии

4 ноября, 14:39

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Копы уже задержали посредника

На Буковине правоохранители разоблачили группу лиц, причастных к вымогательству и получению взятки за уклонение от военной службы.

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Как рассказали в пресс-службе ГУНП, 24-летний житель Глыбокского района Черновицкой области получал от призывников деньги и передавал их 56-летнему члену военно-врачебной комиссии одного из военкоматов.

Правоохранители задержали посредника после передачи неправомерной выгоды в размере трех тысяч долларов США.

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В настоящее время полиция проводит неотложные следственные действия в уголовном производстве, начатом по признакам статьи "принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом".

Решается вопрос о сообщении правонарушителю о подозрении и избрании ему меры пресечения. Также полицейские проверяют других лиц на причастность к делу.

Ранее мы сообщали, что в Киеве поймали на взятке замначальника военкомата. Он требовал с призывника огромную сумму денег.

Также напомним, полиция задержала офицера ВСУ при получении взятки в три тысячи долларов в Белоцерковском районе Киевской области.

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