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На Буковине два брата "заработали" миллион на взломе паролей

31 мая, 09:26

Игорь Серов Игорь Серов

Жертвами фигурантов стали 1,5 млн человек из многих стран

Украинские киберпреступники продолжают попадать в сводки СМИ. Недавно мы писали о всемирно известном хакере, пойманном на Прикарпатье. Теперь расскажем о двух братьях в Черновицкой области, которые на взломе учетных записей "заработали" около миллиона гривен.

Как сообщила сайту "Сегодня" спикер департамента киберполиции Екатерина Людвик, злоумышленников интересовала, как правило, финансовая информация жертв.

"Специальная программа подбирала логины и пароли к учетным записям. Далее полученные файлы с конфиденциальной информацией злоумышленники сбывали на закрытых хакерских форумах. Кроме того, с аккаунтов, имеющих денежный баланс, выводили средства на подконтрольные банковские счета", – сообщила пресс-служба киберполиции.

По данным копов, после обыска на изъятых у дельцов компьютерах были обнаружены десятки тысяч файлов, в которых содержится 1,5 млн учетных записей граждан из разных стран.

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Как уточняют в полиции, открыто и расследуется уголовное производство по статье "Несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров)". Разоблаченному дуэту грозят тюремные сроки до 6 лет. По данным правоохранителей, братья, которых считают причастными к преступлению, не задержаны.

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В свою очередь полицейские добавили, что есть несколько простых правил, благодаря которым можно лучше защитить свою учетную запись в интернете:

  • пароли должны состоять не менее чем из 8 символов, среди которых должны быть и буквы, и цифры, также рекомендуется использовать как верхний, так и нижний регистры;
  • номер мобильного телефона должен быть "привязан" к электронной почте;
  • желательно регулярно менять пароли и не предоставлять адрес электронной почты сомнительным интернет-магазинам;
  • необходимо использовать двойную аутентификацию: пароль и SMS.

Как мы выяснили, с начала года в Украине было зарегистрировано 876 киберпреступлений. В 517 случаях установлены причастные и им объявлены подозрения.

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Как в Ивано-Франковске поймали всемирно известного хакера Sanix, смотрите в сюжете "Сегодня":

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полиция уголовное дело хакер разоблачение киберпреступность черновицкая область

Источник: Сегодня

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