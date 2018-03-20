На Буковине молодожены начинают готовится к свадьбе за год до события

На буковинские свадьбы приглашают сотни людей, и готовятся к ним долгое время

В Черновицкой области молодожены планируют свои свадьбы едва ли не за год, и приглашают всех родственников, а за угощение платят немалые деньги.

Так, Алина и Николай к алтарю собираются в сентябре, а активную подготовку события ведут уже сейчас.

"Вот, ресторан мы за год заказывали. Так же, как фото, видео, ведущих", – рассказала девушка.

При этом на церемонию молодые люди планируют пригласить 350 человек, а платить за все будут их родители.

"Общего бюджета не знаю. Но вот, например, есть определенная услуга, и я понимаю, что вот такую цену я могу дать", – добавляют они.

Чтобы прицениться и ознакомиться с новинками свадебной моды, молодые люди отправились на специальную выставку, которая традиционно проходит в Черновцах, городе, ставшем столицей украинской свадебной моды. Среди посетителей оказался и мэр города Алексей Каспрук.

"Намного меньший выбор был тогда. Все было проще. Сейчас, я думаю, что у молодоженов очень много времени отнимает именно выбор и подготовка к свадьбе", – сказал он.

Между тем, все цены на этой выставке указаны в евро. А, например, пошив свадебного платья в пересчете на гривны обойдется в восемь тысяч. Столько же приблизительно будет стоить и костюм жениха. Средняя цена обручальных колец – около 13 тысяч, а работа ведущего – около 15 тысяч.

"Может взять микрофон каждый, а вот каждый ли его достойно удержит. Необходимо умело отвечать и держать себя в форме", – объяснил свадебный ведущий Андрей Кушнир.

Также в районе 15 тысяч стоит фото и виде съемка праздника, а вот торт обойдется Алине и Николаю в 30 тысяч гривен.

При этом кондитеры уверяют, что на 350 гостей эта цена не будет большой.

"В итоге, по нашим подсчетам, среднестатистическая свадьба на 350 человек в Черновцах обойдется в 22500 евро", – подсчитали журналисты.

Во многом сумма зависит от количества гостей, но сэкономить вполне реально. Так, Алине и Николаю предложили отметить бракосочетание в будний день, что позволит им сэкономить треть суммы на банкете, ведущем и видеосъемке.

"Понедельник, вторник, среда и четверг у нас, на Буковине, как говорится, норма", – объяснил соорганизатор свадебной выставки Виктор Шубин.

В свою очередь, молодожены, посоветовавшись с родителями, решили не экономить на празднике. И таких пар, утверждают законодатели свадебных мод, сейчас большинство.

"Наша Буковина уже как делает свадьбу, так делает на полную. Не экономит ни на чем. Сколько мы работаем, столько и видим, что каждые мама и папа хотят для своего ребенка сделать как можно лучшую свадьбу", – рассказала соорганизатор выставки Ирина Радуляк.

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