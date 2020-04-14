На Буковине резко выросло число зараженных коронавирусом (видео)

Только в Черновцах обнаружили 150 инфицированных

В Черновицкой области продолжает расти число инфицированных коронавирусной инфекцией. COVID-19 подтвердили у 546 человек, сообщил на своей странице в Facebook председатель местной ОГА Сергей Осачук.

"Еще неделю назад, в минувший вторник, в Черновцах было установлено пять инфицированных. Теперь за один раз 54. Общее количество Черновцов достигла почти полторы сотни, заразившихся этой инфекцией", – рассказал он.

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Итак, только за последние сутки в области зафиксировали 84 новых случая COVID-19. 54 из них обнаружили в Черновцах. Итак, за последние сутки зараженных обнаружили в:

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Черновцы – 55 человек

Заставновский район – 2 человека

Герцаевский район – 3 человека

Глыбокский район – 7 человек

Кельменецкий район – 1 человек

Новоселецкий район – 5 человек

Вижницкий район – 6 человек

Сторожинецкий район – 3 человека

Кицманский район – 2 человека

Видео: Сергей Oсачук, Facebook

Отметим, что самому старшему больному 81 год, а самому младшему – 5 месяцев. 13 зараженных в области скончались, а 21 пациенту – удалось вылечиться.

Напомним, на данный момент в Украине подтвердили 3372 случая заражения коронавирусом. 119 человек выздоровели и еще для 98 – диагноз оказался смертельным.

А тем временем Всемирная организация здравоохранения сообщила, что во всем мире разрабатывается 70 вакцин против нового коронавируса. Три препарата уже проходят испытания.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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