На Буковине заведующий кафедрой ЧНУ попался на взятке

23 Июля 2018, 17:59

Мужчина за деньги согласился помочь абитуриенту с поступлением  в один из колледжей


Во время задержания. Фото: Нацполиция

Во время задержания. Фото: Нацполиция

Во время задержания. Фото: Нацполиция

В Черновцах сегодня, 23 июля, поймали на взятке в 700 долларов заведующего кафедрой из Черновицкого национального университета.

"Полученную неправомерную выгоду злоумышленник планировал разделить с коллегами из Черновицкого политехнического колледжа и, таким образом, "решить вопрос" о зачислении абитуриента", – сообщают в полиции.

Сейчас проводятся следственные действия. По факту получения взятки открыто уголовное производство. Фигуранту дела грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

Ранее доцент одной из кафедр Тернопольского национального технического университета, который сам только недавно закончил "высшую школу", потребовал от студента 1100 долларов США и 250 гривен за содействие при поступлении в родную альма-матер.

Также  сообщалось, что завкафедрой Одесского национального университета имени И.И. Мечникова попалась на взятке .

А харьковские правоохранители разоблачили сотрудников Госслужбы по чрезвычайным ситуациям во время получения 22 000 грн взятки от предпринимателя, который предоставлял коммерческие услуги в сфере противопожарной безопасности.
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Источник:

"Сегодня"

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