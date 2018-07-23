На Буковине заведующий кафедрой ЧНУ попался на взятке

Мужчина за деньги согласился помочь абитуриенту с поступлением в один из колледжей

В Черновцах сегодня, 23 июля, поймали на взятке в 700 долларов заведующего кафедрой из Черновицкого национального университета.

"Полученную неправомерную выгоду злоумышленник планировал разделить с коллегами из Черновицкого политехнического колледжа и, таким образом, "решить вопрос" о зачислении абитуриента", – сообщают в полиции.

Сейчас проводятся следственные действия. По факту получения взятки открыто уголовное производство. Фигуранту дела грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

Ранее доцент одной из кафедр Тернопольского национального технического университета, который сам только недавно закончил "высшую школу", потребовал от студента 1100 долларов США и 250 гривен за содействие при поступлении в родную альма-матер.

Также сообщалось, что завкафедрой Одесского национального университета имени И.И. Мечникова попалась на взятке .

А харьковские правоохранители разоблачили сотрудников Госслужбы по чрезвычайным ситуациям во время получения 22 000 грн взятки от предпринимателя, который предоставлял коммерческие услуги в сфере противопожарной безопасности.