На Днестровском водохранилище обнаружили тайники браконьеров: появилось видео
Река переполнена мальком, и нечистые на руку рыбаки пытаются заработать на улове
В погоне за рыбой браконьеры расставляют на Днестровском водохранилище запрещенные сети. Журналисты "Сегодня" вместе с инспекторами искали тайники злоумышленников и вытаскивали сети из воды.
Михаил Быков с друзьями каждые выходные едет к Днестру порыбачить.
"У меня рыболовный стаж более 45 лет. Я с отцом с трех лет ездил лет на рыбалку. На Днестре стало получше с рыбой. Можно и хорошего леща, и карпа поймать", – говорит рыбак Михаил Быков.
Рыбаки уверяют: браконьеров на реке хоть и стало в разы меньше, но все же они есть. Во время инспекции по Днестру у берега была найдена притопленная лодка. Рядом, в лесу, работники рыбоохранного патруля обнаружили тайник нарушителей. На земле валялись рыбная чешуя, пустые бутылки из-под алкоголя, разбросанную одежду и сетки в пакете.
Здесь также обнаружили более 200 метров сетей. В них нашли разную рыбу, в частности и занесенную в Красную Книгу. Чтобы обнаружить сети в воде, работники патруля использовали специальные кошки. Рыбу из сетей выпустили в воду.
"Одному человеку разрешается рыбачить не более чем на пять крючков. Суточная норма улова рыбы – три килограмма, которые разрешается забирать из водоема в течение суток", – объясняет заместитель руководителя Черновицкого рыбоохранного патруля Валентин Филипчук.
Инспекторы также следят за тем, чтобы рыбаки из водоемов не вылавливали слишком много маленькой рыбешки.
"В улове допускается не более 30% маломерных рыбы", – говорит Валентин Филипчук.
Рыбаки же радуются тому, что в реке огромное количество малька – все благодаря подъему уровня воды. Нерест действительно удался, и уже через два-три года Днестр будет переполнен рыбой.
Напомним, ранее в Азовском море пограничники обнаружили браконьеров, у которых изъяли запрещенные орудия лова, а также спасли осетра, занесенного в Красную книгу. После осмотра нескольких рыбацких лодок было составлено 10 административных протоколов за нарушение правил пограничного режима, а также четыре админпротокола по статье о нарушении правил рыболовства и ловлю осетра.
Кроме того, не так давно водная полиция Киевской области задержала на браконьерстве 40-летнего мужчину, который ранее был начальником районной рыбинспекции. С помощью сеток он выловил в Днепре более 150 килограммов рыбы.
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