На Днестровском водохранилище обнаружили тайники браконьеров: появилось видео

Река переполнена мальком, и нечистые на руку рыбаки пытаются заработать на улове





Михаил Быков с друзьями каждые выходные едет к Днестру порыбачить.

"У меня рыболовный стаж более 45 лет. Я с отцом с трех лет ездил лет на рыбалку. На Днестре стало получше с рыбой. Можно и хорошего леща, и карпа поймать", – говорит рыбак Михаил Быков.

Рыбаки уверяют: браконьеров на реке хоть и стало в разы меньше, но все же они есть. Во время инспекции по Днестру у берега была найдена притопленная лодка. Рядом, в лесу, работники рыбоохранного патруля обнаружили тайник нарушителей. На земле валялись рыбная чешуя, пустые бутылки из-под алкоголя, разбросанную одежду и сетки в пакете.

Здесь также обнаружили более 200 метров сетей. В них нашли разную рыбу, в частности и занесенную в Красную Книгу. Чтобы обнаружить сети в воде, работники патруля использовали специальные кошки. Рыбу из сетей выпустили в воду.

"Одному человеку разрешается рыбачить не более чем на пять крючков. Суточная норма улова рыбы – три килограмма, которые разрешается забирать из водоема в течение суток", – объясняет заместитель руководителя Черновицкого рыбоохранного патруля Валентин Филипчук.

Инспекторы также следят за тем, чтобы рыбаки из водоемов не вылавливали слишком много маленькой рыбешки.

"В улове допускается не более 30% маломерных рыбы", – говорит Валентин Филипчук.

Рыбаки же радуются тому, что в реке огромное количество малька – все благодаря подъему уровня воды. Нерест действительно удался, и уже через два-три года Днестр будет переполнен рыбой.

Напомним, ранее в Азовском море пограничники обнаружили браконьеров, у которых изъяли запрещенные орудия лова, а также спасли осетра, занесенного в Красную книгу. После осмотра нескольких рыбацких лодок было составлено 10 административных протоколов за нарушение правил пограничного режима, а также четыре админпротокола по статье о нарушении правил рыболовства и ловлю осетра.

Кроме того, не так давно водная полиция Киевской области задержала на браконьерстве 40-летнего мужчину, который ранее был начальником районной рыбинспекции. С помощью сеток он выловил в Днепре более 150 килограммов рыбы.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " На Днестровском водохранилище обнаружили тайники браконьеров: появилось видео". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"