Сделать стартовой
26,03
29,2
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Западной Украины

На Днестровском водохранилище обнаружили тайники браконьеров: появилось видео

19 июля, 15:38

Река переполнена мальком, и нечистые на руку рыбаки пытаются заработать на улове




В погоне за рыбой браконьеры расставляют на Днестровском водохранилище запрещенные сети. Журналисты "Сегодня" вместе с инспекторами искали тайники злоумышленников и вытаскивали сети из воды.

Михаил Быков с друзьями каждые выходные едет к Днестру порыбачить.

"У меня рыболовный стаж более 45 лет. Я с отцом с трех лет ездил лет на рыбалку. На Днестре стало получше с рыбой. Можно и хорошего леща, и карпа поймать", – говорит рыбак Михаил Быков.

Рыбаки уверяют: браконьеров на реке хоть и стало в разы меньше, но все же они есть. Во время инспекции по Днестру у берега была найдена притопленная лодка. Рядом, в лесу, работники рыбоохранного патруля обнаружили тайник нарушителей. На земле валялись рыбная чешуя, пустые бутылки из-под алкоголя, разбросанную одежду и сетки в пакете.

Здесь также обнаружили более 200 метров сетей. В них нашли разную рыбу, в частности и занесенную в Красную Книгу.  Чтобы обнаружить сети в воде, работники патруля использовали специальные кошки. Рыбу из сетей выпустили в воду.

"Одному человеку разрешается рыбачить не более чем на пять крючков. Суточная норма улова рыбы – три килограмма, которые разрешается забирать из водоема в течение суток", – объясняет заместитель руководителя Черновицкого рыбоохранного патруля Валентин Филипчук.

Инспекторы также следят за тем, чтобы рыбаки из водоемов не вылавливали слишком много маленькой рыбешки.

"В улове допускается не более 30% маломерных рыбы", – говорит Валентин Филипчук.

Рыбаки же радуются тому, что в реке огромное количество малька – все благодаря подъему уровня воды. Нерест действительно удался, и уже через два-три года Днестр будет переполнен рыбой.

Напомним, ранее в Азовском море пограничники обнаружили браконьеров, у которых изъяли запрещенные орудия лова, а также спасли осетра, занесенного в Красную книгу. После осмотра нескольких рыбацких лодок было составлено 10 административных протоколов за нарушение правил пограничного режима, а также четыре админпротокола по статье о нарушении правил рыболовства и ловлю осетра.

Кроме того, не так давно водная полиция Киевской области задержала на браконьерстве 40-летнего мужчину, который ранее был начальником районной рыбинспекции. С помощью сеток он выловил в Днепре более 150 килограммов рыбы.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег рыба, водохранилище, инспекторы, черновицкая область, браконьерство, Днестр

Вы сейчас просматриваете новость " На Днестровском водохранилище обнаружили тайники браконьеров: появилось видео". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Одесской области задержали браконьеров с крупным уловом раков

22 июня, 12:14

Мужчины использовали запрещенные орудия для лова

В Азовском море задержали судно, зашедшее в запретную зону

16 мая, 20:34

Судно вылавливало рыбу на территории природно-заповедного фонда

В Черкасской области поймали браконьера с уловом на 120 тыс. гривен

16 апреля, 18:33

Нарушение заметили во время поверхностного осмотра автомобиля

Харьковского браконьера задержали с крупным уловом толстолобика

10 апреля, 21:16

Нарушитель во время нереста выловил рыбы на 17 тысяч гривен

Олег Винник впервые представил публике свою жену

Джанабаева впервые за долгое время показала старшего сына

"Моложе Максима лет на 10": Алла Пугачева поразила сеть фото

Четвертая революция: какие профессии исчезнут уже через 10 лет

Лучшая песня в истории человечества: опубликован рейтинг

Девушка, выбежавшая на поле в финале ЛЧ – сделала это снова?

Галкин показал пляжное видео с Пугачевой

Google посвятил дудл 50-летию высадки человека на Луну

Как зарядить гаджет с помощью колена: находка учёных

Какао - кладезь витаминов: главные плюсы продукта

Kasta отдает компьютерную мышь без проводов за копейки

Опасно ли оставлять зарядку в розетке: ответ удивит многих

Почем отдых в Украине: цены и самые популярные направления в 2019 году

Сегодня, 07:00

Экономнеделя на двоих на наших курортах стартует от 2,5 тысячи грн, а люкс — от 22 тысяч

Летняя экономия аукнется к зиме: как скажется на платежках снижение цены на газ

Вчера, 07:14

Газ упал в цене еще на 65 коп. за куб. м. Эксперты: ждем подорожания

Прогноз Минэкономики: что будет, если зарплаты украинцев заметно подрастут

17 июля, 07:51

В правительстве назвали размер средних зарплат на ближайшие 4 года

"Оккупационные войска России покинули хорошо оборудованные позиции": интервью с командующим ООС

17 июля, 07:27

6 мая произошла ротация в руководстве Операции объединенных сил. С какими проблемами столкнулся новый командующий, узнавал сайт "Сегодня"

Степаненко в Турции издевается над женой, а она хвастается

10 профессий, которые станут престижными в 2025 году

Новая фотосессия сестры Ломаченко. Она просто красотка
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь