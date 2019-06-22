В Одесской области задержали браконьеров с крупным уловом раков

Мужчины использовали запрещенные орудия для лова

Фото: ГПСУ

Работники Госпогранслужбы в Одесской области разоблачили нарушителей, которые занимались незаконным выловом раков. Об этом сообщили на сайте Госпогранслужбы.

О возможном правонарушении в этом районе оперативные сотрудники пограничного ведомства узнали накануне. Так, а акватории Днестровского лимана обнаружили и задержали двух граждан Украины 1975 и 1973 гг рождения на плавсредстве типа "Прогресс".

В ходе проверки установлено, что мужчины вышли на воду селе Красная Коса Белгород-Днестровского района. В лодке нашли почти шесть сотен живых раков и восемь запрещенных орудий лова, так называемых "вентилей".

Раки и запрещенные орудия лова изъяты. На нарушителей составили протокол по ч.4 ст. 85 КУоАП. Сумма ущерба государству составила более 15 тысяч гривен.

В отделение полиции направили сообщение об уголовном преступлении по ст. 249 УК Украины (незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом).

Напомним, ранее в Запорожской области чиновник наладил схему незаконного вылова рыбы в Азовском море – инспектор одного из государственных учреждений сферы рыбного хозяйства и экологии моря создал преступную группу, в состав которой вошли также три местных жителя.

Кроме этого, водный патруль в Черкасской области поймал браконьера с уловом рыбы на сумму более 120 тысяч гривен. Экипаж полицейских, патрулируя прибрежную зону реки Сула в Чернобаевском районе, остановил автомобиль ВАЗ-2121, который перевозил резиновую надувную лодку. В ходе осмотра автомобиля, в салоне нашли шесть мешков с рыбой разных видов.

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