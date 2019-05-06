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На Добротворской теплоэлектростанции обновляют оборудование

6 мая, 23:42

Обновлять оборудование седьмого энергоблока Добротворской теплоэлектростанции энергетики будут три месяца


На Добротворской теплоэлектростанции энергетики обновляют оборудования. Здесь начался капитальный ремонт. На реконструкции — один из энергоблоков. 

Он является одним из тех энергоблоков на станции, которые эксплуатируются и являются наиболее эффективными, поэтому энергетики заинтересованы в его восстановлении и улучшении его работы.

Обновлять оборудование седьмого энергоблока Добротворской теплоэлектростанции энергетики будут три месяца.

"Любое оборудование требует время от времени ремонта, обновления, улучшения. Это для надежного снабжения нашей энергосистемы электроэнергией, для обеспечения светом, теплом нашей промышленности и наших жителей поселка и также Львовской области", – рассказал главный инженер Добротворская ТЭС Андрей Королевич.

Капремонт будет стоить 57 миллионов гривен. Это инвестиции компании ДТЭК не только в стабильность работы станции, но и украинский энергонезависимость. После реконструкции энергоблок будет работать мощнее, но горючего для его работы потребуется меньше.

Речь идет о замене настенный пароподогревателя, трубоконденсатора. Состоится проводим контроль металла питательного трубопровода, барабана котла. Это позволит продлить срок эксплуатации оборудования еще на 50 тысяч часов.

После реконструкции седьмого энергоблока лучше станут и условия труда на станции. Тысячи галичан гарантированно получат работу.

Всего в этом году ДТЭК планирует потратить на модернизацию Добротворской теплоэлектростанции 232 миллиона гривен. Обновления оборудования седьмого энергоблока — это лишь часть реконструкции ТЭС.

Напомним, ранее "Сегодня" писали о том, что инвестиционный потенциал энергетического рынка Украины составляет 95 млрд долларов. Сектор, который сейчас развивается в Украине, интересует иностранных инвесторов. 

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Тег электростанция

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