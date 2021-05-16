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Во Львовской области вспыхнул автобус с несколькими десятками пассажиров внутри (фото)

16 мая, 12:27

Виктория Барановская Виктория Барановская

Автобус загорелся прямо во время движения по маршруту – спасатели выясняют причину возгорания

Спасателям удалось оперативно потушить пожар

Спасателям удалось оперативно потушить пожар / Фото: ГСЧС

В воскресенье, 16 мая, во Львовской области во время движения вспыхнул рейсовый автобус, в котором находились 22 человека.

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Об этом сообщают в пресс-службе ГСЧС во Львовской области.

"16 мая в 5:10 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре вблизи с. Розвадов Стрыйского района в рейсовом автобусе "Mersedes IRIZAR", – говорится в сообщении.

Весь салон просто вспыхнул

Весь салон просто вспыхнул / Фото: ГСЧС

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Во время аварии в автобусе находились 2 водителя и 20 пассажиров, им удалось вовремя эвакуироваться.

Автобус практически сгорел – все обуглилось

Автобус практически сгорел – все обуглилось / Фото: ГСЧС

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На место сразу же вызвали спасателей, которые потушили пожар. В результате в автобусе выгорел салон и уничтожен огнем моторный отсек.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия.

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Ранее мы сообщали, что в Киеве на проспекте Леся Курбаса произошло ДТП.Водитель, по предварительным данным, пьяный, не справился с управлением и перевернулся. Во время работ спасателей произошло ЧП – на месте вспыхнул пожар.

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