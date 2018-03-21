На Прикарпатье из кранов течет коричневый кисель

Вода в Долине – одна из худших на Прикарпатье - такие результаты исследований областных эпидемиологов

Жители города Долина на Прикарпатье массово выкладывают в соцсетях фото коричневой жидкости, текущей из их кранов.

Еще несколько дней назад Иван Дырив и не подозревал, что за жидкость течет у него из крана.

"Она была, мягко говоря, может, не так, как кофе, но коричневого цвета", – говорит житель Долины Иван Дырив.

Как оказалось, такая проблема – не только у Ивана. Жители Долины массово выкладывают фото цветной воды в соцсетях.

Больше всего претензий к воде имеют в местном детском лагере "Дружба". Здесь уже было два случая массового отравления.

"В 2008 году была вспышка дизентерии, а полтора года назад, при праздновании дня нефтяника, была вспышка сальмонеллеза. Но это с водой не связано", – рассказывает начальник Долинского филиала Ивано-Франковского областного лабораторного центра Михаил Петрушка.

И с такими выводами областного лабораторного центра администрация лагеря не согласилась. И заказала независимое исследование воды в лабораториях соседних областей.

"По результатам анализов, в воде находятся энтерококки, так и бактерии группы кишечной палочки. Трубы очень сильно износились, заржавели и оно, соответственно, попадает туда", – рассказывает заместитель директора детского лагеря "Дружба" Андрей Шиян.

За несколько месяцев в "Дружбе" очередной заезд. Обезопасить детей от отравления здесь пытаются самостоятельно. Установили специальные очистные лампы. Вода в Долине – одна из худших в Прикарпатье. Такие результаты прошлогодних исследований областных эпидемиологов. Но вот в местном Водоканале с этим не согласны.

"В подавляющем большинстве вода у нас всегда чистая, качественная и соответствует всем нормам", – заверят начальник управления водопроводно-канализационного хозяйства Долины Иван Балбес.

А если иногда из кранов и течет цветная жидкость – это лишь из-за аварийных ситуаций. Не отрицают: водопроводные сети старые и требуют капитального ремонта, а иногда и замены. И денег – несколько миллионов гривен – на это пока нет.

Напомним, 26 населенных пунктов Волыни рискуют оказаться под водой.

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