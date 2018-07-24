На Прикарпатье нашли тело грибника

Вчера, 13:54

Мужчина ушел в лес и не вернулся

Мужчина ушел за грибами и пропал. Фото: livejournal.com
Мужчина ушел за грибами и пропал. Фото: livejournal.com

На Прикарпатье, в лесу возле села Пасична Надвирнянского района нашли тело 26-летнего мужчины. 22 июля он пошел в лес по грибы и не вернулся.

"В поисках пропавшего участвовали спасатели ГСЧС, работники полиции и лесхоза, а также местные жители", – сообщает департамент гражданской защиты Ивано-Франковской ОГА.

Через пару часов поисков местные нашли в овраге тело грибника. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа полиции. Причина смерти  устанавливается.

Напомним, не так давно давно, во Львовской области нашли тело грибника. Поиски пенсионера велись более суток. Мертвого мужчину обнаружили в урочище, недалеко от села Завадовка Турковоского района.

Также мы писали, что ранее, во Львовской области в лесу нашли тело молодого парня, который, за день до исчезновения, пошел собирать грибы. По словам отца, первого октября, 19-летний сын пошел в лес за грибами и не вернулся домой. Тогда мужчина вместе с родственниками отправился на его поиски в лес, где и нашли бездыханное тело юноши. Предварительно установлено, что причиной смерти парня может быть переохлаждение.

А в Переяслав-Хмельницком районе Киевской области на опушке леса нашли тело 60-летнего грибника без признаков насильственной смерти.
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Источник:

"Сегодня"

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