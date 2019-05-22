На Прикарпатье обстреляли и ограбили автомобиль
Злоумышленниками оказались местные жители в возрасте 23 и 27 лет
На Прикарпатье злоумышленники на автомобиле Volkswagen Golf напали на водителя автомобиля Fiat Scudo, перекрыли дорогу, обстреляли автомобиль и завладели денежными средствами.
"На днях в селе Вербовцы, что в Городенковском районе, между водителями двух автомобилей возник конфликт прямо на дороге. Впоследствии Volkswagen Golf заблокировал проезд 31-летнему водителю автомобиля Fiat. Когда последний остановился, то один из злоумышленников разбил окно и применил к водителю газовый баллончик, а другой – совершил три выстрела из пистолета травматического действия", – сообщают в полиции.
После этого неизвестные завладели сумкой, в которой находились 22 тыс. гривен и 300 долларов.
После получения сообщения на линию "102" в области ввели операцию "Сирена", чтобы задержать злоумышленников. Вскоре полицейские установили и задержали лиц, причастных к преступлению. Речь идет о жителях Городенковского района в возрасте 23 и 27 лет.
Мужчина 1996 года рождения ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу. У другого был изъят газовый пистолет "ПГШ 790", который числится как сданный на уничтожение в Криворожский отдела ГУНП в Днепропетровской области.
Установлено, что преступление они совершили из хулиганских побуждений, но в дальнейшем завладели чужим имуществом. Вскоре суд изберет им меру пресечения. Продолжаются следственные действия.
Напомним, недавно на Волыни задержали участников организованной группировки, причастной к совершению ряда разбойных нападений на территории Украины. Злоумышленники использовали форму со знаками различия Нацгвардии.
Ранее в Ровно разоблачили организованную преступную группировку, участники которой выдавали себя за военнослужащих ВСУ.
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