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На Прикарпатье открыли больницы второй волны коронавируса

31 августа, 11:16

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Общее число заболевших в области достигло 9179

В Ивано-Франковской области развернули шесть дополнительных больниц для пациентов с коронавирусом.

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Это позволит госпитализировать еще 320 зараженных, заявил исполняющий обязанности главы департамента здравоохранения в Ивано-Франковской области Владимир Дзьомбак в комментарии Суспильне Карпаты.

"В течение недели мы дополнительно развернули кровати в шести медицинских учреждениях: богородчанская, коломыйская инфекционная больница, снятинская, тлумацкая, яремчанская, а также бурштынская больницы", – сказал он.

По словам чиновника, ситуация в области осложнилась из-за того, что жители региона не придерживаются карантинных правил.

Так, на Прикарпатье за прошедшие сутки, 30 августа, обнаружили 165 новых зараженных. Общее число заболевших в Ивано-Франковской области достигло 9179, сообщает СНБО.

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За сутки выздоровели 90 пациентов (всего 3340), умер от COVID-19 один человек (всего 215).

Напомним, что власти в Ивано-Франковске выступают против ужесточения карантина. Мэр города Руслан Марцинкив отказался останавливать общественный транспорт. Он считает решение об ужесточении карантина в Ивано-Франковске субъективным.

Как известно, в Украине за последние сутки, 30 августа, выявили 2141 новый случай COVID-19. С начала эпидемии инфекцию обнаружили у 121 215 человек.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Прикарпатье заражение Ивано-Франковская область коронавирус
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