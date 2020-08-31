"Красная" зона в Ивано-Франковске: мэр отказался останавливать общественный транспорт

Автобусы и маршрутки будут ходить в городе в обычном режиме

В Ивано-Франковске, который попал в "красную" зону карантина, не будут останавливать общественный транспорт. Об этом в эфире областного телеканала заявил мэр города Руслан Марцинкив.

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По его словам, общественный коммунальный и некоммунальный частный транспорт города будет работать в обычном режиме, но с табличкой "спецперевозки". Марцинкив считает решение об ужесточении карантина в Ивано-Франковске субъективным.

"Поэтому обращаюсь к франковцам: не молчать, действовать законными методами, для нас очень важно сегодня показать свою позицию", – добавил он.

Ранее мэр Ивано-Франковска уже выступал против внесения города в "красную" карантинную зону. По словам градоначальника, врачи заявили, что статистика пациентов с COVID-19 колеблется в сторону уменьшения.

Видео: Facebook Руслана Марцинкива

Отметим, что против усиления карантина выступают не только в Ивано-Франковске. В Черновцах предприниматели снова вышли на акцию протеста против ужесточения противоэпидемических мер.

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Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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