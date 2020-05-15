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На Прикарпатье врачи попали в ДТП: перевернулась скорая (фото)

15 мая, 17:00

Руслан Ровик

В результате аварии карета скорой перевернулась, три человека получили ранения

В Ивано-Франковске произошло дорожно-транспортное происшествие с участием медиков – на перекрестке улиц Коновальца и Сахарова перевернулась карета скорой помощи, пострадали три человека.

Как сообщили в областном управлении Нацполиции, авария произошла 15 мая, около 13:20.

Позже выяснилось, что 22-летний водитель Volkswagen Touran не пропустил автомобиль скорой помощи, который двигался с помощью проблесковых маячков и звуковыми сигналами.

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После столкновения скорая перевернулась. В аварии пострадал медик и две пациентки – мама с ребенком – их госпитализировали. Водитель легковушки и двое других медиков обошлись без травм.

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Было открыто уголовное производство по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения".

Напомним, ранее в Ивано-Франковске COVID-19 унес жизнь известного онколога Игоря Закала, который спас сотни жизней. Врач был заведующим диспансерным отделом Прикарпатского онкологического центра, имел высшую квалификационную категорию по специальности онкохирургия.

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Напомним, ранее журналисты новостей "Сегодня" узнавали о том, сколько стоит лечение от коронавирусной инфекции:

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авария ДТП Ивано-Франковск Прикарпатье скорая помощь

Источник: Сегодня

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