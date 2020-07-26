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На Свитязе перевернулся катамаран с детьми: как спасли людей

26 июля, 22:12

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Восемь человек, в том числе двое детей, оказались в воде

На озере Свитязь, что в Шацком районе Волынской области, водолазы группы водолазно-спасательных работ Управления ГСЧС Украины в Волынской области спасли людей.

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Об этом в Facebook написал представитель спасателей Владимир Нестеров.

"Происшествие случилось в воскресенье, 26 июля, около 15 часов в урочище Гряда. Катамаран, на котором плавали отдыхающие, перевернулся, и восемь человек, в том числе двое детей, 12 и 6 лет, без спасательных жилетов оказались в воде. Помощь понадобилась шестерым из них. Пострадавших доставили на берег, в медицинской помощи они не нуждались", – говорится в сообщении.

Спасатели еще раз предостерегают граждан о необходимости строго соблюдать правила безопасности во время отдыха на воде.

Ранее сообщалось, что в Черном море перевернулся катамаран с десятками пассажиров. По предварительным данным, на судне находилось 43 человека, 37 были доставлены на берег, еще шестерых подобрали из воды и доставили на берег другие суда.

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К сожалению, спасти жизнь двух женщин медикам не удалось. Они скончались на берегу.

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спасатели Волынь озеро катамаран свитязь

Источник: facebook.com/volnesterov

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