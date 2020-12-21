На трассе Киев – Чоп столкнулись пять авто: есть погибший и пострадавший (видео)

В Ровенской области на трассе Киев – Чоп произошло смертельное ДТП. Столкнулись пять автомобилей.

Об этом сообщают новости "Сегодня".

По данным полиции, микроавтобус выехал на встречную полосу и столкнулся с легковушкой. От удара машину отбросило и у нее влетело другое авто. Тем временем "бус" разбил еще две машины – легковушку Ford Mondeo и грузовик Iveco.

В результате масштабного ДТП погиб 56-летний водитель одного из легковых автомобилей. Водителя тяжеловеса зажало в кабине, сейчас он находится в больнице с тяжелыми травмами.

Видео: Сегодня

Напомним, ранее во Львовской области на автодороге Киев – Чоп произошло ДТП, в котором пострадали 10 человек, среди них двое маленьких детей.

Кроме того, недавно в Черкассах женщина-водитель протаранила три авто на парковке и сбежала.

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