На трассе Киев – Чоп столкнулись пять авто: есть погибший и пострадавший (видео)

В Ровенской области на трассе Киев – Чоп произошло смертельное ДТП. Столкнулись пять автомобилей.
Об этом сообщают новости "Сегодня".
По данным полиции, микроавтобус выехал на встречную полосу и столкнулся с легковушкой. От удара машину отбросило и у нее влетело другое авто. Тем временем "бус" разбил еще две машины – легковушку Ford Mondeo и грузовик Iveco.
В результате масштабного ДТП погиб 56-летний водитель одного из легковых автомобилей. Водителя тяжеловеса зажало в кабине, сейчас он находится в больнице с тяжелыми травмами.
Напомним, ранее во Львовской области на автодороге Киев – Чоп произошло ДТП, в котором пострадали 10 человек, среди них двое маленьких детей.
Кроме того, недавно в Черкассах женщина-водитель протаранила три авто на парковке и сбежала.
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