На Волыни девочка-подросток за рулем попала в ДТП (фото)

В Волынской области 16-летняя девушка устроила ДТП.

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Как рассказали в пресс-службе полиции, авария произошла 3 декабря во Владимире-Волынском. Сообщение о происшествии на улице Ковеля, рядом с КПП военной части А1008, копы получили около двух часов ночи.

Выяснилось, что девочка-подросток взяв без разрешения автомобиль родителей марки Renault Clio, не справившись с управлением, влетела в бетонный забор.

Несовершеннолетняя не пострадала, а вот авто значительно покорежило. Сейчас копы выясняют все обстоятельства ДТП.

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Ранее мы сообщали, что в Харьковской области 14-летний мальчик угнал и разбил три авто. В Краснокутском районе сначала подросток угнал УАЗ, на котором сразу въехал в забор дома. Затем на ВАЗ он снес забор соседнего дома и врезался в дерево. На автомобиле Folkswagen он также столкнулся с деревом.

Также напомним, в Ровно 17-летний парень угнал маршрутное такси. Для подростка это было не впервые: за последний год он нарушил закон два раза. Сейчас парень находится под домашним арестом.

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