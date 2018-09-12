На Волыни двое детей отравились угарным газом

Сегодня, 11:42

В результате пожара также пострадали двое взрослых

Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС

В Луцке двое детей во время пожара надышались угарным газом, после чего попали в больницу. Также пострадала их бабушка и сосед.

"11 сентября произошел пожар в 5-этажном жилом доме на проспекте Молодежи. Сообщение о возгорании квартиры на 3-м этаже поступило в 16:35. Там находились дети и взрослые. Спасатели смогли оперативно подать на тушение пожара водяные стволы и немедленно эвакуировать двух мальчиков: 13-летнего Илью и 9-летнего Павла, а также их 59-летнюю бабушку", – сообщают в ГСЧС.

На улице медики оказали детям помощь и госпитализировали в областную детскую больницу. Им диагностировали  "отравление угарным газом, состояние тяжелое с положительной динамикой". Бабушка с диагнозом "термический ожог лица, шеи, плеча, отравление угарным газом" госпитализировали в Луцкую городскую клиническую больницу, ее состояние тяжелое, но стабильное.

Во время тушения пожара получил ожоги обеих рук 28-летний сосед Игорь Чемнишев. Он пытался тушить пожар до прибытия службы "101". Мужчина от госпитализации отказался.

Ликвидировали пожар в 16:49. Предполагаемая причина возгорания  – неосторожное обращение с огнем.

Напомним, не так давно в Ровно, на ул. Кавказская, в 9-этажном жилом доме произошел пожар. 

А во Львове горела пятиэтажка. Спасатели эвакуировало из задымленного здания около 30 человек.

Ранее сообщалось, что спасатели объявили о чрезвычайном уровне пожарной опасности в большинстве областей Украины.
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"Сегодня"

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