Пожары в Украине: в большинстве областей объявили чрезвычайный уровень опасности

Спасатели объявили о чрезвычайном уровне пожарной опасности в большинстве областей Украины. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

"5-7 сентября в Украине, кроме крайнего запада, 5 сентября и кроме Житомирской и Черновицкой областей, чрезвычайный (5-го класса) уровень пожарной опасности", – говорится в сообщении.

Кроме того, по прогнозам синоптиков, в Киеве сегодня, 5 сентября, сохранится высокий (4-го класса) уровень пожарной опасности. А на 6-9 сентября спасатели объявили чрезвычайный (5-го класса) уровень пожарной опасности.

Ранее в прогнозе погоды на осень мы писали, что погода становится все более переменчивой, и ближайшие три месяца не окажутся исключением. По словам замдиректора Укргидрометцентра Анатолия Прокопенко, сентябрь ожидается теплее обычного на 1—2 градуса: среднемесячная температура составит +14—16 градусов на севере и западе страны, а также +16—18 в остальных регионах.

Напомним, в конце лета на Прикарпатье прошли сильные ливни, из-за которых вода залила дороги и подтопила жилые дома.