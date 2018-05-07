На Волыни из-за загрязнения воды гибнут бобры

Тушки мертвых бобров начали всплывать со дна реки Черногузка на Волыни – животные отравились нечистотами, подозревают местные жители.

Ранее к селу Полонка Волынской области выезжало многие жители Луцка – ради свежего воздуха, однако две недели назад дышать здесь стало труднее, чем в городе. Жители села Полонка говорят, что река внезапно стала мутной, а вода начала неприятно пахнуть.

"Вода чистая, хорошая была. Можно купаться было по всей реке, а сейчас вот видите что – загадили, да и все", – поделился житель села Василий Назарчук, потерявший возможность рыбачить у реки.

Люди подозревают, кто-то вылил в реку несколько бочек нечистот. Последствия не заставили себя ждать: водоем заилился и повсплывали тушки мертвых бобров, которых за 50 метров по течению Черногузки насчитали восемь. Экологи говорят, что существует риск экологического бедствия.

"Есть опасность, если есть инфекционная болезнь. Может пойти вниз по течению. Коровы пьют воду, берут забор воды сельхозпредприятия и поят – и может болезнь перекинуться на домашних животных", – объяснил начальник Госэкоинспекции в Волынской области Александр Ткачук.

Виновных в этой ситуации пока ищут, а между тем экологи выдали предписание сельсовету убрать на территории.

Еще три года назад Черногузку считали самой чистой рекой Волыни. Здесь купались, отдыхали, рыбачили. Теперь водоем зарастает и превращается в болото. Местные жители уверены, что спустя два года вместо реки с чистой водой останется вонючий ручей.

Напомним, ранее мы писали о том, как в Харькове прорыв канализации чуть не убила озеро – больше недели запах канализации не давал дышать жителям нескольких улиц города.