На Волыни мужчина случайно застрелил знакомого: подробности

На Волыни произошло убийство через неосторожность. Об этом сообщили в секторе коммуникации Нацполиции Волынской области.

"В лесном массиве вблизи села Гречища Любешовского района 52-летний местный житель, во время разрядки охотничьего карабина, случайно выстрелил в 32-летнего жителя Луцка. Вследствие ранения мужчина погиб", – написали на сайте правоохранителей.

Злоумышленника уже задержали, а охотничье оружие, зарегистрированное в установленном законом порядке, изъяли.

Следователи уже внесли сведения об убийстве по неосторожности в Единый реестр досудебных расследований.

Нарушителю грозит наказание в виде ограничения или лишения свободы на срок от трех до пяти лет. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, ранее в Сарненском районе Ровенской области, в урочище Залив умер мужчина, у которого медики обнаружили огнестрельное ранение. Полицейские установили, что четверо мужчин, трое из которых – жители Львовской области, приехали на охоту возле села Страшево, во время которой 51-летний львовянин попал в 37-летнего жителя райцентра Сарны.

Кроме того, в Житомирской области 50-летний мужчина выстрелил из мелкокалиберного оружия в своем дворе, а попал в подростка – в соседском.

Все подробности в спецтеме Стрельба в Мукачево

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