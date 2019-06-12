В Житомирской области мужчина подстрелил ребенка

О происшествии сообщили в Госбюро расследований

Фото: Pixabay

В селе Пятка Чудновского района Житомирской области 50-летний мужчина выстрелил из мелкокалиберного оружия в своем дворе, а попал в подростка – в соседском. О событии информирует ГУ Нацполиции Житомирской области.

Инцидент произошел в среду. Около 12.30 в полицию поступила информация о госпитализации в местную больницу 12-летнего жителя села с ранением спины, ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

"На место происшествия для выяснения обстоятельств выехала и работает следственно-оперативная группа местного отдела полиции. Предварительно установлено, что 50-летний селянин, работник лесного хозяйства, на территории своего домовладения выстрелил из мелкокалиберной винтовки. Как оказалось впоследствии, он попал в соседского подростка, который находился в своем дворе", информирует полиция.

О данном факте проинформировано Государственное бюро расследований.

Как сообщалось, в Переяславе-Хмельницком пьяные полицейские подстрелили ребенка. который впоследствии скончался.

Также мы сообщали, что под Киевом произошло два ЧП со стрельбой.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Житомирской области мужчина подстрелил ребенка". Другие Другие регионы смотрите в блоке "Последние новости"