В Житомирской области мужчина подстрелил ребенка
О происшествии сообщили в Госбюро расследований
В селе Пятка Чудновского района Житомирской области 50-летний мужчина выстрелил из мелкокалиберного оружия в своем дворе, а попал в подростка – в соседском. О событии информирует ГУ Нацполиции Житомирской области.
Инцидент произошел в среду. Около 12.30 в полицию поступила информация о госпитализации в местную больницу 12-летнего жителя села с ранением спины, ему оказывают необходимую медицинскую помощь.
"На место происшествия для выяснения обстоятельств выехала и работает следственно-оперативная группа местного отдела полиции. Предварительно установлено, что 50-летний селянин, работник лесного хозяйства, на территории своего домовладения выстрелил из мелкокалиберной винтовки. Как оказалось впоследствии, он попал в соседского подростка, который находился в своем дворе", информирует полиция.
О данном факте проинформировано Государственное бюро расследований.
Как сообщалось, в Переяславе-Хмельницком пьяные полицейские подстрелили ребенка. который впоследствии скончался.
Также мы сообщали, что под Киевом произошло два ЧП со стрельбой.
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