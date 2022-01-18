На Волыни мужчина убил жену "массажем" палкой: жуткие подробности

Трагедия произошла 27 апреля 2020 года. Преступник утверждал, что он с супругой никогда не конфликтовал

В Волынской области мужчина издевался над женой и забил ее до смерти палкой. Фото: коллаж "Сегодня"

В поселке Ратно Волынской области мужчина из-за ревности палкой забил до смерти свою жену – он нанес около 60 ударов. Впрочем, своей вины преступник не признал и уточнил, что женщину не бил, а делал ей массаж. В итоге суд наказал его 9 годами тюрьмы.

Об этом сообщает "Сегодня".

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Что произошло?

В ночь на 27 апреля 2020 года 60 ударами палки мужчина убил свою жену. На ее теле обнаружили многочисленные травмы.

По словам подозреваемого, он взял массажер и сделал потерпевшей массаж. Когда ей стало хуже, он якобы вызвал медиков, однако женщина умерла. Мужчина говорил, что он с супругой никогда не конфликтовал.

Однако камеры видеонаблюдения и выводы экспертов подтвердили, что мужчина 60 раз ударил палкой женщину и добивал ее ногами. Причиной смерти стал травматический шок.

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В результате суд приговорил мужчину к 9 годам лишения свободы. Также преступник должен заплатить 6 905 гривен процессуальных расходов.

Новые детали

Мы разыскали адвоката мужчины, который совершил жестокое преступление.

"Клиент не прибыл на оглашение приговора, находится в розыске, поэтому у меня нет его разрешения на то, чтобы комментировать ситуацию", – говорит адвокат Сергей Ковалев.

В прокуратуре Волынской области нам сообщили, что ряд свидетелей заявили о том, что мужчина периодически избивал жену и та опасалась, что однажды может умереть из-за этого.

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Во Львовской области мужчина жестоко убил беременную жену

Во Львовской области в одном из сел Самборского района 10 декабря произошла трагедия. Во время конфликта мужчина несколько раз ударил свою беременную жену ножом, после чего пытался перерезать себе горло.

10-летняя девочка сбежала к бабушке с дедушкой и рассказала им о том, что происходит дома, а они, в свою очередь, сообщили о происшествии полицейским.

Когда полицейские приехали на место происшествия, то обнаружили мертвой 31-летнюю беременную местную жительницу. Ее 40-летний мужчина с раной в области шеи был госпитализирован.

По факту следователи территориального подразделения полиции открыли уголовное производство по п. 2 ч. 2 ст.115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.

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