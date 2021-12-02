На Волыни власти выдали тайное место для жертв насилия ради пиара

Мэр Камень-Каширская Виктор Пась за несколько дней до открытия кризисной комнаты выдал ее месторасположение. Она создана для тех, кто пострадали от домашнего насилия и/или насилия по статье.
Об этом сообщается на сайте общины.
Подробности
В общине с мая открыли "Дневной центр". В бюджете области заложили 537 911 тысяч гривен на ремонтные работы, из которых уже потратили 421 тысяч гривен и осталось 116 тысяч, которые предусмотрены на обустройство центра.
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Позже прес-служба общины отчиталась на сайте про работу. В материале они выдали адрес кризисной комнаты, где будут находится пострадавшие от насилия. А также написали, что: "Место расположения кризисной комнаты не разглашается".
Проблема домашнего насилия в Киеве
С начала года в полицию Киева поступило 13 964 обращения относительно домашнего насилия. А в городской Центр гендерного равенства, противодействия и предотвращения насилия обратились 3250 пострадавших.
- Всего же в городе с начала года зафиксировано 17 214 обращений относительно домашнего и гендерно обусловленного насилия;
- За сентябрь полиция зафиксировала 1545 случаев, а по "Телефону доверия" Центра гендерного равенства поступило 331 обращение;
- Также с начала года услугами комнат кризисного реагирования воспользовался 161 человек (четверо мужчин, 85 женщин и 72 ребенка);
- В городском приюте за этот же период находились 32 человека.
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- создавался огромный мурал на "Осокорках";
в киевском парке "Отрадный" появился новый мурал.