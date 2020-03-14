На Закарпатье 10 детей оказались в больнице с опасной инфекцией

В Закарпатской области 10 детей были госпитализированы с диагнозом "менингококковая инфекция".

Об этом сообщили на официальном сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"Из сел Корытняны и Часловцы Ужгородского района в областную клиническую инфекционную больницу в период с 3 по 11 марта госпитализированы 10 детей 2010-2019 годов рождения", - говорится в сообщении.

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Маленькие пациенты находятся в состоянии средней степени тяжести. Шестеро из них являются учениками школы в Корытнянах.

В селах, где обнаружили инфекцию, проводят комплекс противоэпидемических мер.

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Стоит напомнить, что менингококковая инфекция – острое заболевание, которое передается воздушно-капельным путем. Смертность колеблется в пределах от 10 до 20%.

Напомним, что в Украине введены серьезные меры противодействия другой опасной инфекции – коронавирусу COVID-19.

Так, на днях правительство приняло решение ввести общенациональный карантин в Украине для предотвращения распространения этой инфекции на территории нашей страны. Ограничительные меры продлятся до 3 апреля. Закрылись все учебные заведения, запрещены массовые мероприятия на более 200 человек.

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