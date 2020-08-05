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На Закарпатье большая рыба утащила рыбака под воду: мужчина погиб

5 августа, 05:05

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

Спасатели искали мужчину более двух часов

В Закарпатской области для мужчины рыбалка закончилась трагедией – он утонул из-за большой рыбины.

Как рассказали в пресс-службе местной ГСЧС, инцидент произошел 3 августа на озере вблизи села Бугорок Иршавского района. По словам очевидцев, рыбак один ловил рыбу. На его крючок попала большая рыбина, которая и утащила мужчину за собой в воду. Он потерял равновесие и утонул, так как глубина водоема там составляла около четырех метров.

Искать мужчину примчалось водолазно-спасательное отделение аварийно-спасательного отряда специального назначения. Водолазы прочесывали дно около двух часов, а потом нашли тело жителя Мукачево.

Ранее мы сообщали, что количество погибших на водоемах Украины продолжает расти. Спасатели рассказали о сотнях утонувших украинцев. В большинстве случаев люди гибнут на воде из-за собственной неосторожности.

Также напомним, в Днепре за день утонули двое мужчин. Спасателям пришлось доставать тела утопленников с глубины.

Кроме того, смотрите в видеосюжете о том, как проходят рейды спасателей по пляжах:

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Закарпатье спасатели рыбаки ГСЧС Закарпатская область
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