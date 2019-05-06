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На Закарпатье молодой парень убил незнакомку, а потом и родную мать

6 мая, 04:31

23-летнему жителю Берегово грозит пожизненное заключение

Фото: Facebook

На Закарпатье закончили расследование и направили в суд обвинительный акт в отношении 24-летнего жителя Берегово, который в прошлом году совершил два резонансных убийства – местной жительницы ромской национальности и своей матери.

Как установлено в ходе следствия, 1 июля 2018 года подозреваемый беспричинно напал с ножом на женщину, которая шла ему навстречу, нанеся ей при этом серию резаных ран. Пройдя еще около 400 метров, женщина упала возле одного из частных домов и умерла. Об этом сообщают в прокуратуре Закарпатской области.

Через пару месяцев, в декабре прошлого года, в ходе семейной ссоры с родной матерью, он, на глазах у младшего брата, нанес матери около 30 ударов ножом. Полученные раны оказались смертельными, женщина погибла на месте происшествия. Сам подозреваемый находился под воздействием наркотиков.

Согласно выводам проведенных экспертиз, закарпатец признан вменяемым и потому, за совершенные преступления ему грозит пожизненное лишение свободы. Сейчас парень находится под стражей без возможности внесения залога. Действия подозреваемого квалифицированы как "умышленное убийство, совершенное лицом, которое ранее совершало умышленное убийство".

Ранее на Закарпатье арестовали  жителя Берегово, который подозревается в убийстве родной матери.

Ранее сообщалось, что на Закарпатье полицейские раскрыли жуткое убийство 42-летней жительницы города Хуст. Родную мать убили ее дети, после этого завернули тело в покрывало и почти три километра несли к реке на окраине города.

Также мы писали, что в городе Перечин Закарпатской области произошло страшное убийство. 43-летняя женщина погибла от рук сына-подростка. Причиной трагедии стала обычная семейная ссора между двумя родственниками.

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Тег суд, убийство, Закарпатье, парень

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