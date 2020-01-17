На Закарпатье нашли застреленными мужчину и женщину

/ Фото: Нацполиция

В Закарпатской области в одном из домов села Лазещина Раховского района были найдены тела – мужчины и женщины, которые были застрелены.

Как сообщили в областном управлении Нацполиции, расследованием обстоятельств смерти занимаются копы совместно со следователями и оперативниками.

"Сообщение о факте обнаружения тел мужчины и женщины, которые проживали вместе, поступило в полицию от их знакомого 16 января. Происшествие квалифицировали как умышленное убийство", – говорится в сообщении.

Копы уточнили, что во время обследования дома на кухне обнаружили тела 49-летней хозяйки и ее 42-летнего сожителя. Предварительно установлено, что между женщиной и мужчиной часто возникали ссоры. По одной из версий, во время одной из таких ссор мужчина застрелил подругу из незарегистрированного ружья, после чего застрелился сам.

В то же время, полицейские заверили, что проверяют и другие версии гибели. Оружие с места происшествия было изъято и направлено на экспертизу. Расследование продолжается.

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