На Закарпатье иностранец насмерть сбил школьницу и пытался бежать за границу

На границе с Венгрией водителя и его пассажирку задержали, по предварительным данным, они – граждане Израиля и Германии

На Закарпатье двое иностранцев, по предварительным данным, граждане Германии и Израиля, стали участниками смертельного ДТП на трассе "Киев – Ужгород" и пытались бежать из Украины в Венгрию. Как оказалось, под колесами их автомобиля погибла 15-летняя школьница. Через несколько часов после аварии водителя и его пассажирку задержали.

"Вчера, 17 сентября поступило сообщение о смертельном ДТП в Ужгородском районе. Следственно-оперативная группа на месте происшествия установила, что в селе Нижнее Солотвино темно-синий Volkswagen на иностранных номерах сбил 15-летнюю девочку и скрылся с места происшествия. Очевидцы рассказали, что в результате столкновения авто деформировалось. Был введен план "Перехват", на поиск машины ориентировали патрульных сразу нескольких районов", – сообщают в полиции.

Вскоре разыскиваемых заметили на пути в село Великие Лучки, поэтому полиция информировала об этом пограничников. Полицейские в содействии с Чопским пограничным отрядом задержали 22-летних мужчину и женщину при попытке пересечения границы. Водителя уже поместили в изолятор временного содержания. Решается вопрос об уведомлении его о подозрении.

По информации Госпогранслужбы, после совершения ДТП они оставили свой автомобиль и пытались выехать за пределы Украины на другом транспортном средстве.

Ранее мы писали, что во Львове гражданин республики Азербайджан совершил наезд на женщину, которая от полученных травм скончалась.

Напомним, только за первое полугодие 2018 года в ДТП в Украине погибли 1237 человек, пострадали – 12,8 тыс. Всего за январь-июнь произошло больше 68 тыс. аварий, из них с пострадавшими – 9,9 тыс. ДТП.

В целом, за последние три года в авариях погибло более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман уже назвал ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на свежеотремонтированных трассах.