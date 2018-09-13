На Закарпатье обнаружили плантацию марихуаны стоимостью десять миллионов

Сегодня, 11:32

К теплицам  была подведена вода для полива растений,  ограждал плантацию  высокий забор


Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция

В селе Винковое Мукачевского района полицейские обнаружили в домохозяйстве местного жителя плантацию марихуаны – три теплицы ухоженных растений.

"Территорию было специально оборудовано для этой незаконной деятельности, подведена вода для полива плантации, заграждения высоким металлическим забором", – сообщают в полиции.

С плантации  изъяли 549 стеблей конопли стоимостью более 10 млн. гривен. гривен. Вещественные доказательства отправлены на экспертизу.

Решается вопрос о задержании 27-летнего жителя Мукачевского района. Следственные действия продолжаются, решается вопрос об избрании меры пресечения лицу, причастному к этой противоправной деятельности.

Напомним, недавно в Мукачево на Закарпатье со стрельбой задержали опасного преступника. При проведении более 20 обысков было изъято 7,5 л опиума экстракционного, а это – 150 тыс. доз наркотика на сумму около 15 млн гривен.

Также мы писали, что в Украине хотят декриминализовать хранение наркотических средств с целью собственного употребления, о чем рассказал начальник Главного управления Национальной полиции Украины в Киеве Андрей Крищенко.
Закарпатье, марихуана, Мукачево, плантация

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Источник:

"Сегодня"

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