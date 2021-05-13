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На Закарпатье начали оживать пчелы, которых перевозили "Укрпочтой" (видео)

13 мая, 19:03

Виктория Барановская Виктория Барановская

Пасечники объяснили, что насекомые были в состоянии угнетения из-за нехватки воздуха, а когда он поступает – они "воскресают"

/ Фото: Укрпочта

В "Укрпочте" сообщили, что в 118 ящиках из 300 ожили пчелы, которых перевозили в грузовике в Закарпатской области. Их возвращают собственникам.

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Об этом сообщает пресс-служба.

"Насекомые, которые еще вчера казались мертвыми, вероятно, находились в состоянии угнетения или покоя. Сейчас насекомые восстанавливают активность", – говорится в сообщении.

В Союзе пасечников Украины объяснили, что действительно пчелы могут впасть в состояние угнетения из-за нехватки свежего воздуха. Когда же воздух поступает – они оживают.

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"Работники "Укрпочты" не являются специалистами по пчеловодству. Пчеловоды перед отправкой должны убедиться, что условия упаковки и доставки пригодны для того, чтобы перевозить пчел… "Укрпочта" не специализируется на доставке пчел – ящики с пчелами перевозятся в тех же машинах, что и остальные отправления", – объяснили в пресс-службе почтового оператора.

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Напомним, что 8 миллионов пчел отправили из Иршавы и Виноградова. Спустя несколько часов, из за отсутствия кислорода и отсеков для проветривания все 8 миллионов насекомых погибли. Сейчас же оказалось, что часть пчел все-таки живы.

Ранее мы писали, какв Киевской области пчеловоды массово истребляли птиц.

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