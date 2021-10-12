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На Закарпатье патрульные сбили маму с ребенком

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор раздела Украина
12 октября, 11:23
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Женщина несла ребенка на руках. Они вышли на пешеходный переход
Женщина получила травму головы / Коллаж "Сегодня"
Женщина получила травму головы / Коллаж "Сегодня"

В Снятыне на Прикарпатье патрульный автомобиль сбил женщину с полуторагодовалым ребенком. Они только вышли на пешеходный переход.

Об этом пишет ТСН.

Малыша отбросило на несколько метров

Женщина несла сына на руках. По словам очевидцев, от удара малыша отбросило на несколько метров. Женщина влетела в лобовое стекло патрульной машины.

Пострадавших госпитализировали. Малыш чудом отделался испугом. А вот у женщины – травма головы.

Копы ее не заметили

По словам пресс-секретаря патрульной полиции области, женщина с ребенком вышла на "зебру" из-за грузовика. Поэтому копы ее не заметили. В полиции должны провести служебное расследование.

Самые распространенные причины ДТП в Украине

  • превышение безопасной скорости движения – 34% ДТП;
  • нарушение правил маневрирования – 22%;
  • нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;
  • несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;
  • нарушение проезда на пешеходном переходе – 6%;
  • пьяное управления – 5%.

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