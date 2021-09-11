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На Закарпатье патрульные следят за общественным порядком на электросамокатах (фото)

Игорь Серов Игорь Серов Ведущий обозреватель Сегодня Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела Киев
11 сентября, 16:35
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Электротранспорт покрасили в цвета украинского флага – синий и желтый
На Закарпатье патрульные получили два электросамоката
На Закарпатье патрульные получили два электросамоката / Фото: Коллаж: Сегодня

В Закарпатской области патрульные патрулировали свои районы на электросамокатах. Соответствующие фото обнародовал начальник патрульной полиции Закарпатской области Юрий Марценишин.

"Впервые в Украине патруль на электросамокатах. Подробности позже", – говорится в сообщении.

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Фото: facebook.com/Marctsenyshyn
Фото: facebook.com/Marctsenyshyn

"У патрульной полиции Закарпатской области действительно появились служебные электросамокаты. Две единицы. Подчеркиваем, что мы – единственные, кто будет патрулировать и на таком транспорте", – сообщили "Сегодня" в пресс- службе патрульной полиции Закарпатской области.


Фото: facebook.com/Marctsenyshyn
Фото: facebook.com/Marctsenyshyn

На фото у патрульных действительно электросамокаты. Они покрашены в цвета украинского флага – синий и желтый, а сверху нанесли надпись "Патрульна поліція Закарпаття".

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Фото: facebook.com/Marctsenyshyn
Фото: facebook.com/Marctsenyshyn

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