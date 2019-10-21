На Закарпатье пограничники поймали коллегу на воровстве

К преступной схеме мужчина привлек еще двух армейцев

На Закарпатье пограничники задержали коллегу, который обворовывал своих. Мужчина продавал запасы продовольствия Государственной пограничной службы Украины.

К схеме пограничник привлек еще двух армейцев. Они вывозили продовольствие за пределы военного городка на служебном авто. Ребят поймали с поличным, во время очередной встречи с клиентом. По этому поводу было открыто следствие.

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Напомним, ранее в Одесской области сотрудники Службы безопасности Украины задержали руководителей подразделений Нацполиции и Пограничной службы, которые вымогали деньги у своих подчиненных.

Кроме того, мы сообщали, что пограничника из Харькова обвиняют в систематическом получении взяток от жителей временно оккупированных территорий. Деньги мужчина вымогал за внесение в базу данных ложных сведений о пересечении государственной границы Украины, без фактического пересечения. Благодаря этому жители указанных территорий получали социальные выплаты и пенсионное обеспечение.

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