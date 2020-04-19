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На Закарпатье произошло два землетрясения

19 апреля, 21:11

Елена Вус

Источники землетрясений находились в районе Ужгорода

Сегодня, 19 апреля, в Закарпатской области было зафиксировано сразу два землетрясения.

Об этом сообщает Главный центр специального контроля.

Как отмечается, источники землетрясений находились в районе г. Ужгород, Закарпатской области, на глубине 5 км.

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Первое землетрясение произошло в 08:45, его магнитуда составила 3,1 балла. Второе – в 10:25. Оно было слабее – 1,5 балла.

Ранее землетрясение магнитудой 4,2 произошло в Румынии в сейсмической зоне Вранча (в уезде Бузэу на востоке страны).

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Напомним, утром 23 февраля вблизи турецко-иранской границы произошло землетрясение магнитудой 5,7 балла. Подземные толчки были зафиксированы в 9:22 по местному времени в иранском городе Хой. Изначально было известно как минимум о 7 погибших и 5 пострадавших.

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А 26 ноября в албанском портовом городе Дуррес произошло землетрясение магнитудой 6,4. Позже случились повторные толчки магнитудой 5,0 и 4,8.

В этот же день началась пятидневная поисково-спасательная операция. В результате землетрясения погибли 50 человек и еще около двух тысяч получили травмы.

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