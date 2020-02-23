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Новое землетрясение в Турции: семеро погибли, видео разрушений

23 февраля, 11:39

Толчки также затронули Иран, где пострадали десятки человек

Не успели жители Турции отойти от разрушительного землетрясения, жертвами которого в январе стали более трех десятков человек, как страну опять встряхнуло.

Как сообщил в эфире телеканала Haberturk министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу, 23 февраля в восточной провинции Ван произошло землетрясение магнитудой 5,7.

Жертвами случившегося стали семь человек – четверо детей и трое взрослых. Кроме того, еще пятеро граждан республики были госпитализированы с травмами.

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Также пострадали жители Ирана, на границе с которым расположена турецкая провинция Ван.

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В частности в Организации по чрезвычайным происшествиям Ирана заявили о 25 госпитализированных на северо-западе страны. Об их состоянии пока не сообщалось.

Кроме того, в деревнях, расположенных неподалеку от эпицентра землетрясения, были повреждены несколько домов.

Напомним, в прошлом году в центре города Бозкурт в турецкой провинции Денизли также произошло землетрясение магнитудой 6, в результате которого были сильно повреждены 108 зданий, еще 868 имели небольшие повреждения.

А в этом году землетрясение магнитудой 6,8 было зафиксировано 24 января в турецкой провинции Элязыг. Очаг стихии, затронувшей также соседнюю провинцию Малатья, залегал на глубине 10 км.

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