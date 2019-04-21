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На Закарпатье ромы устроили массовую драку: СМИ сообщили о десятках пострадавших

Сегодня, 20:22

Полиция подтвердила факт драки, но сообщила об одном пострадавшем

Фото: npu.gov.ua
Фото: npu.gov.ua.

Около 100 ромов устроили драку сегодня, 21 апреля, в районе Берегово Закарпатской области, сообщает Mukachevo.net со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

"К местным ромам пришли выяснять отношения ромы из соседнего села Яноши… Конфликт произошел из-за внутренних споров, а в Береговскую ЦРБ (центральную районную больницу. – Ред.) поступают пострадавшие, которых несколько десятков", – пишет издание.

В Главном управлении Национальной полиции Закарпатской области подтвердили информацию о массовой драке, но сколько человек участвовало, не уточнили.

"В 13:31 на линию "102" поступило сообщение о том, что в Берегово в таборе происходит драка между лицами. На место была отправлена следственно-оперативная группа", – рассказали правоохранители.

Там добавили, что в больницу Берегово обратился один человек.

Также сообщается, что накануне произошла первая часть драки, и уголовное производство по статье "Хулиганство" было зарегистрировано еще вчера.

Напомним, 23 июня 2018 года во Львове атаковали лагерь ромов, в результате чего погиб один парень и пострадали четыре человека. Как рассказал председатель Национальной полиции Сергей Князев, всех нападавших и их организатора задержали. По данному факту уже открыто уголовное производство.

В марте начался суд по этому делу:


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Тег драка, Закарпатская область, ромы

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