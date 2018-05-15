На Закарпатье столкнулись боевые машины, четверо военных в больнице

Сегодня, 22:14

Травмированным военнослужащим оперативно была оказана первая медицинская помощь

фото facebook.com/GeneralStaff.ua (иллюстрация)
фото facebook.com/GeneralStaff.ua (иллюстрация)

В Мукачево Закарпатской области столкнулись две боевые машины, в результате чего были госпитализированы четверо военнослужащих. Об этом сообщает "Закарпатский легион" (128-я горно-пехотная бригада) на своей странице в Facebook.

Это случилось сегодня, около 11:00 во время проведения занятий по боевой подготовке в воинской части А1556 (г. Мукачево) на Ужгородском участке полигона.

Отмечается, что столкновение двух единиц боевых машин произошло во время движения в колонне.

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Травмированным военнослужащим оперативно была оказана первая медицинская помощь силами медицинского подразделения воинской части. С травмами различной степени тяжести они доставлены в Закарпатскую областную клиническую больницу.

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Угрозы жизни военнослужащих нет.

Командованием воинской части назначено служебное расследование.

Ранее в Киеве на улице Бориспольской автомобиль врезался в вагон поезда, который перевозил танк.

А в Запорожской области, под Мелитополем, военный тягач, перевозивший танки, столкнулся с большегрузной фурой.
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Источник:

"Сегодня"

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