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На Закарпатье трое подростков изнасиловали девочку. Как их накажут

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
15 сентября, 14:40
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В полицию пожаловалась бабушка пострадавшего ребенка, правоохранители уже нашли главных подозреваемых
На Закарпатье трех подростков накажут за изнасилование. Коллаж "Сегодня"
На Закарпатье трех подростков накажут за изнасилование. Коллаж "Сегодня"

В Закарпатской области трое подростков в возрасте 14 и 15 лет изнасиловали 14-летнюю девочку. Теперь парням грозит до 12 лет лишения свободы.

Об этом сообщили в Нацполиции Закарпатской области.

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По данным правоохранителей, к ним обратилась бабушка пострадавшей и рассказала, что трое ребят изнасиловали ее 14-летнюю внучку.

Полицейские выяснили, что к этому причастны двое 15-летних и один 14-летний парни. Им уже сообщили о подозрении. Правоохранители начали уголовное производство, за изнасилование юношам "светит" до 12 лет тюрьмы.

Пострадавшей сейчас оказывают необходимую помощь.

Жестокость детей в Украине

Согласно исследованию ЮНИСЕФ:

  • 67% детей в Украине в возрасте от 11 до 17 лет сталкивались с проблемой буллинга;
  • 24% детей стали жертвами буллинга;
  • 48% детей никому не рассказывали о случаях буллинга;
  • 44% школьников были наблюдателями буллингом, но игнорировали его, потому что им было страшно за себя;
  • большинство детей булят за то, что они выглядят, говорят, думают не так, как другие дети.

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