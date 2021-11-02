На Закарпатье у 12-летней девочки обнаружили полиомиелит: у нее парализовало ногу

В ее семье трое детей. Этот диагноз у других не подтвердился

Полиомиелит нашли на Закарпатье у девочки. Фото: коллаж «Сегодня»

В Закарпатской области у 12-летней девочки подтвердили полиомиелит. Ребенка госпитализировали в больницу и у нее парализовало ногу.

Об этом сообщила заведующая инфекционным отделением Закарпатской областной детской больницы Вера Соловьева, передает "Суспільне".

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Полиомиелит обнаружили у 12-летней девочки из Тячевского района. Ее госпитализировали в неврологическое отделение областной инфекционной больницы.

Как стало известно, из-за болезни у ребенка парализовало ногу.

В семье девочки трое детей

Медики сообщили, что в семье, где заболела девочка, воспитывают троих детей. Они невакцинированы от полиомиелита.

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К слову, к медикам обратились только по поводу 12-летней девочки. Соседи и одноклассник ребенка были обследованы и диагноз у них не подтвердили.

В Украине новые случаи полиомиелита / Фото: Коллаж: Сегодня

Что это за болезнь?

Полиомиелит – это острое инфекционное заболевание. Оно распространяется от человека к человеку через фекалии и слюну. Чаще всего – через грязные руки, инфицированную пищу и воду. Наиболее восприимчивы к вирусу полиомиелита дети в возрасте до пяти лет.

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Полиомиелит может вызвать паралич на всю жизнь, а иногда и привести к смерти. Лекарства от болезни не существует, спасает только вакцинация.

Симптомы:

Никаких характерных симптомов – без каких-либо проявлений болезнь протекает в более 70% случаев, что делает ее особенно опасной для окружающих.

Гриппоподобные симптомы – лихорадка, головная боль, боль в животе и горле, тошнота и рвота – в течение нескольких дней может проявляться один или несколько из них.

Двигательные расстройства – сильная боль в пораженных мышцах и двигательные расстройства вплоть до полного паралича, который может развиться за несколько часов.

Как проходит вакцинация от полиомиелита?

Вакцинировать от полиомиелита нужно с рождения малыша. Прививки обязательно необходимо проводить комплексно, не пропуская ни одной:

1 доза – 2 месяца жизни ребенка,

2 доза – 4 месяца,

3 доза – 6 месяцев,

4 доза – 18 месяцев,

5 доза – 6 лет,

6 доза – 14 лет.

Следует помнить: полиомиелит неизлечим, но его можно предупредить с помощью вакцинации.

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