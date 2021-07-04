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На Закарпатье "Укрзализныця" демонтирует легендарную Боржавскую узкоколейку (фото)

4 июля 2021 19:00

Виктория Барановская Виктория Барановская

Фото: портал "Mukachevo.net"

Фото: портал "Mukachevo.net"

В Закарпатской области "Укрзализныця" планирует разобрать участок Иршава-Приборжавское легендарной Боржавской узкоколейки.

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Соответствующее письмо опубликовал Белковский сельсовет, передает Mukachevo.net.

Документ датирован 24 июня, его подписал начальник ОП "Хустского дистанции пути" Михаил Гафинець. В нем говорится о демонтаже части участка с 1 июля.

Фото: Белковский сельсовет

Фото: Белковский сельсовет

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Оказалось, что этот участок пути правительство списало. В письме ссылаются на распоряжение Кабмина № 613-р от 9 июня 2021 года.

Фото: Белковский сельсовет

Фото: Белковский сельсовет

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Фото: Белковский сельсовет

Фото: Белковский сельсовет

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Напомним, что Боржавская узкоколейная железная дорога введена в эксплуатацию 23 декабря 1908. Она протянулась областью на 123 километров. В народе ее называют Анка Кушницкая. Ее ширина всего 750 мм. Поезд может по ней ехать на скорости не более 15 км в час.

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Однако, путешествуя Боржавской узкоколейкой можно увидеть незабываемые пейзажи, а прошлой осенью здесь начали съемки фильма об уникальных узкоколейках.

Ранее мы сообщали, что пассажиры "Укрзализныци" (УЗ) получили возможность выбрать вагон с кондиционером при покупке билета на поезд. Сделать это можно в системе booking.uz.gov.ua. Также можно уточнить наличие кондиционера, покупая билет в кассе.

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